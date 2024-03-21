В Раде признали нехватку средств на новую мобилизацию

Украине негде брать средства на мобилизацию, в бюджете страны денег на это нет. Об этом заявил депутат и бывший спикер Верховной рады Украины, экс-глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков "5 каналу".

Он пояснил, что армия финансируется "исключительно из украинского бюджета". Иностранные гранты и кредиты, утверждает депутат, "не идут на армию, они не могут быть туда направлены". При этом отвечая на вопрос, есть ли сейчас в бюджете страны деньги на мобилизацию, Разумков четко ответил, что нет.

"Брать [деньги] негде. Потому что то, как это сегодня происходит, приведет к тому, что мы попадем в огромную пропасть. У нас с вами и так дефицит бюджета. У нас дефицит составлял 47%, когда принимался бюджет на этот год", - сказал он.

По словам Разумкова, чтобы получить необходимую сумму, нужно, чтобы "экономика Украины генерировала больше". "А как это будет происходить, когда бизнес загоняют под паркет", - задался он вопросом.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах и в местах скопления людей. На службу попадают даже те, кто непригоден по состоянию здоровья. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.