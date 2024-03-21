Глава МИД Латвии начал заикаться в ответ на вопрос о россиянах

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться в ответ на вопрос немецкого журналиста о депортации не говорящих на латышском россиян. Внимание на это обратила «Лента.ру».

В конце 2023 года в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии сообщили о планах депортировать из страны около тысячи россиян, которые не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку.

Глава управления Майра Розе рассказала, что многие из них опоздали и пытались все уладить, но власти «вынуждены говорить им, чтобы они уезжали» из-за несоответствия требованиям закона. Постоянный вид на жительство Латвии россиянам выдают только при условии сдачи экзамена по латышскому языку на уровне не ниже А2 (от него освобождены россияне моложе 15 и старше 75 лет).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение властей Латвии «абсолютно дискриминационным».

В марте 2024-го власти Латвии сообщили о планах депортировать около 800 россиян, не сдавших экзамен.

В разговоре с журналистом Тимом Себастьяном Кариньш подчеркнул, что все живущие в Латвии люди должны учить национальный язык. Он подчеркнул, что такое требование существует во многих странах Европы.

После этого журналист спросил, почему появляются новости о депортации именно русскоязычных жителей, не знающих язык. Министр «растерялся и начал заикаться», заявив, что это неправда, отмечает «Лента.ру».