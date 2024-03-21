Макрона заподозрили в подражании Путину

Экс-премьер Британии Борис Джонсон однажды пошутил, что лидерам G7 следует раздеться, «поиграть мускулами» и показать, что они «жестче, чем [президент России Владимир] Путин», пишет The Times. Теперь некоторые комментаторы во Франции задаются вопросом, не воспринял ли президент Эммануэль Макрон слова Джонсона всерьез.

Речь идет о двух фотографиях, сделанных официальным фотографом президента Франции Соазиг де ла Муассоньер. Она опубликовала два изображения со вспотевшим Макроном, который «решительно бьет по боксерскому мешку в спортзале».

Nice-Matin, региональная французская газета, написала, что эти фото «передают послание высшей мужественности» и напоминают фотографии Путина с обнаженным торсом верхом на лошади.

Как отмечает The Times, СМИ заподозрили Макрона в попытке скопировать образ Путина и избавиться от своего имиджа «отчужденного интеллектуала».

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Также фото Макрона сравнили с образом актера Роберта Де Ниро из фильма «Бешеный бык».

Фото Путина, на которые ссылаются СМИ, были сделаны в 2009 году во время отдыха в Тыве. Тогда Путин занимал должность премьер-министра. Фото появились не только в российской СМИ, их широко растиражировали западные издания, написав, что снимки закрепляют «образ мачо» - решительного, целеустремленного и привлекательного человека.