Венгрия заблокировала в ЕС использование активов России для военной помощи Киеву

Евросоюз не смог договориться о закупке оружия для Украины за счет замороженных активов России на саммите 21-22 марта из-за позиции Венгрии, пишут СМИ.

Как сообщает источник Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), большинство стран ЕС поддерживают эту идею, однако Венгрия выступает против, утверждая, что средства должны быть использованы «на что угодно, но не на вооружения».

По словам высокопоставленного европейского чиновника, Венгрия настаивает на том, что замороженные активы должны быть возвращены их законным владельцам после завершения конфликта, передает ТАСС.

ЕС разработал механизм передачи прибыли от российских активов на помощь Украине

Ранее замглавы ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева утверждено Еврокомиссией (ЕК).