США представили в СБ ООН проект резолюции о немедленном прекращении огня в Газе

Соединенные Штаты представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Al Hadath.