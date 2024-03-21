США представили в СБ ООН проект резолюции о немедленном прекращении огня в Газе
Соединенные Штаты представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Al Hadath.
"У нас есть резолюция, которую мы выдвинули прямо сейчас и которая находится на рассмотрении Совета Безопасности ООН. Она содержит призыв к немедленному прекращению огня и освобождению заложников, и мы очень надеемся, что страны поддержат ее", - сказал он.