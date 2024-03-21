WSJ: РФ быстрее восстановит силу своих войск после СВО, чем страны Европы
После завершения специальной военной операции Россия восстановит силу своей армии быстрее, чем страны Европы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
В публикации отмечается, что России понадобится на восстановление сил своих войск всего несколько лет. Европейским странам на возвращение прежней боеспособности армии и создание способных противостоять Москве сил потребуется по меньшей мере 20 лет.
«НАТО истощило свои собственные запасы оружия, чтобы держать Украину вооруженной», — говорится в публикации.
Ранее WSJ сообщала, что европейские оборонные компании смогут значительно нарастить производство боеприпасов, в том числе для поставок Украине, не раньше конца 2025 года или начала 2026 года. Производители испытывают сбои в цепочках поставок, сталкиваются с нехваткой рабочей силы и требуют большего государственного финансирования.
Кроме того, до середины 2023 года до 50% всей оборонной продукции ЕС экспортировалось в третьи страны, а не на Украину. При этом руководство ЕС тогда публично призывали европейские оборонные компании поставлять снаряды в приоритетном порядке Киеву.