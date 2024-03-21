После завершения специальной военной операции Россия восстановит силу своей армии быстрее, чем страны Европы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации отмечается, что России понадобится на восстановление сил своих войск всего несколько лет. Европейским странам на возвращение прежней боеспособности армии и создание способных противостоять Москве сил потребуется по меньшей мере 20 лет.

«НАТО истощило свои собственные запасы оружия, чтобы держать Украину вооруженной», — говорится в публикации.

Ранее WSJ сообщала, что европейские оборонные компании смогут значительно нарастить производство боеприпасов, в том числе для поставок Украине, не раньше конца 2025 года или начала 2026 года. Производители испытывают сбои в цепочках поставок, сталкиваются с нехваткой рабочей силы и требуют большего государственного финансирования.

Кроме того, до середины 2023 года до 50% всей оборонной продукции ЕС экспортировалось в третьи страны, а не на Украину. При этом руководство ЕС тогда публично призывали европейские оборонные компании поставлять снаряды в приоритетном порядке Киеву.