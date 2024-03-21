Пока вы спали: помощь Украине от Канады и новые победы ВС России
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Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы
Первый пациент с имплантом в мозге компании Илона Маска Neuralink продемонстрировал игру в шахматы, сообщает ТАСС.
29-летний Нолан Арбо около восьми лет назад был парализован в результате несчастного случая, из-за чего он не чувствует ничего ниже плеч. Теперь мужчина может силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры.
Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека.
В Киеве заявили, что Украина получила от Канады $1,5 млрд
Киев получила от Канады пакет помощи на $1,5 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля.
По его словам, с помощью этих денег Украина собирается компенсировать бюджетный дефицит.
В частности, деньги планируется направить на социальные программы помощи украинцам.
Bloomberg: Минюст США готовится подать иск против Apple из-за ограничений в iPhone
Американские власти готовы подать иск против корпорации Apple в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства путем блокирования доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Иск может быть направлен в федеральный суд 21 марта.
Это будет уже третий случай за последние 14 лет, когда Минюст подает в суд на эту американскую компанию за нарушения антимонопольного законодательства.
Группировка войск "Центр" за сутки поразила 350 целей Вооруженных сил Украины
Российские войска поразили 350 целей противника, в том числе 16 опорных пунктов, сообщает ТАСС.
Авиацией нанесено свыше 40 ударов в районах Соловьево, Очеретино, Керамик, Бердычи.
Кроме того, тяжелые огнеметные системы поразили три опорных пункта в районе Новобахмутовки и Семеновки. Потери противника составили до 395 военнослужащих.
Посол КНР заявил о всемерной поддержке Китаем деятельности России в БРИКС
Китайские власти по всем направлениям будут поддерживать деятельность Москвы в БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэйя.
По его словам, Пекин готов совместно со странами БРИКС прилагать усилия по открытию новой страницы для объединения и развития глобального Юга.
Дипломат отметил, что Китай и Россия как ответственные крупные державы будут «продолжать нести миссию эпохи, совместно продвигать создание равноправного и упорядоченного многополярного мира и инклюзивной, выгодной для всех экономической глобализации, а также совместно строить сообщество единой судьбы человечества».