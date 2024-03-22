Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху и членам его военного кабинета, что безопасность Израиля и его место в мире находятся под угрозой из-за ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, на закрытой встрече, говоря об угрозах еврейскому государству, шеф американской дипломатии подчеркнул:

"Вы можете не понимать этого, пока не станет слишком поздно".

Он добавил, что израильским властям "нужен последовательный план, иначе [они] застрянут в Газе" из-за палестинского радикального движения ХАМАС. По мнению госсекретаря, при нынешнем развитии событий радикалы сохранят контроль над Газой, либо наступит состояние анархии, что только создаст условия для роста терроризма. По словам источника, Нетаньяху сказал после слов Блинкена:

"Нам хватит работы на десятилетия".

Ранее израильский премьер по итогам встречи с Блинкеном, прибывшим с визитом в Тель-Авив, заявил, что Израиль не откажется от своих планов провести военную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом и готов начать ее даже без поддержки США. Перед Израилем госсекретарь посетил в рамках ближневосточного турне Саудовскую Аравию и Египет. В Каире 21 марта он заявил, что Вашингтон считает возможное проведение Израилем масштабной операции в Рафахе ошибкой и не может поддержать такой шаг. До этого, 17 марта, Нетаньяху заявлял, что Израиль планирует провести операцию в Рафахе через несколько недель. Он подтвердил, что оперативные планы действий в этом городе уже утверждены.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.