В США не могут сказать, когда будет помощь Киеву

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан во время своего визита в Киев заявил, что не может указать, когда будет согласована новая помощь Украине, сообщает РИА Новости.

Он посетовал на то, что прошло слишком много времени. Отмечается, что ведется работа над тем, чтобы это произошло как можно скорее.

«И президент Джо Байден работает ежедневно, пытаясь обеспечить утверждение новой помощи конгрессом», — отметил Салливан.

Салливан тайно посетил украинскую столицу, чтобы убедить в поддержке Вашингтоном Украины на фоне проблем с утверждением Конгрессом США нового запроса на военную помощь со стороны Белого дома.

Он встретился с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Речь шла также о подготовке к Глобальному саммиту мира.