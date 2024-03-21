Посол Китая: КНР и РФ и впредь будут стоять "спина к спине", поддерживая друг друга

Пекин и Москва продолжат стоять "спина к спине" и будут поддерживать друг друга. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"В понедельник [председатель КНР] Си Цзиньпин поздравил [президента России Владимира] Путина с переизбранием на пост президента РФ, что отражает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие между лидерами двух стран. Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы каждой из сторон, а стратегическое взаимодействие "спиной к спине" становится все более тесным", - указал глава китайского диппредставительства.

Он подчеркнул, что под стратегическим руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, "переживают наилучший период за всю историю".

"Двухсторонний товарооборот успешно превысил отметку в 240 миллиардов долларов США. Знак "Сделано в Китае" становится все более популярным и вызывающим доверие у российских потребителей. Российская сельскохозяйственная продукция, морепродукты и так далее пользуются большим спросом в Китае", - отметил посол.

По словам дипломата, гуманитарное сотрудничество двух стран находится на подъеме, а сотрудничество в таких сферах, как образование, культура, искусство, туризм и здравоохранение, продолжает расширяться. "Динамичное развитие многопланового китайско-российского взаимодействия заложило прочную основу для развития двусторонних отношений", - резюмировал посол.