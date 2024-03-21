В Киеве заявили, что Украина получила от Канады $1,5 млрд

Украина получила от Канады пакет помощи в объеме $1,5 млрд, с помощью этих денег правительство страны собирается компенсировать бюджетный дефицит. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

© CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image

"Украина получила 2 млрд канадских долларов от Канады, что эквивалентно $1,5 млрд. Важные средства, которые помогут нашему правительству финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи украинцам", - написал он в Telegram-канале.

24 февраля пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщила, что власти страны выделят в текущем году дополнительный пакет финансовой и военной помощи Украине в размере 3,02 млрд канадских долларов ($2,2 млрд).

Кроме того, Оттава дополнительно выделит еще 169 млн канадских долларов ($125 млн), но этот пакет не предусматривает поставок вооружений. В него входят мероприятия по поддержке Киева в киберпространстве и проведению разведывательной деятельности, разминированию территорий, а также предоставление медицинской и гуманитарной помощи населению.