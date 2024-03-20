В Госдепе опровергли данные о блокировке Блинкеном заявления по выборам в РФ

Госдеп США не подтвердил сообщения о том, что госсекретарь Энтони Блинкен выступил против публикации заявления «Большой семерки» (G7) с осуждением прошедших в РФ президентских выборов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что накануне прошел саммит G7. Участники встречи приняли заявление по выборам в России, но Блинкен порекомендовал не оглашать его и не заниматься реализацией предлагаемых в документе мер.

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Эксперты предположили, что решение чиновника могло быть обусловлено нежеланием дать повод Москве «вмешаться» в предстоящие американские выборы.

Представитель Госдепа Ведант Патель заявил, что не читал соответствующую статью. Он подчеркнул, что не верит в информацию, опубликованную в итальянских СМИ.

«Я не видел этого сообщения. И я не считаю, что это правда», — отметил Патель.

Вместе с тем, заметил представитель, на саммите действительно были подняты вопросы международной повестки.