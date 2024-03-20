Хабек призвал ЕС не думать, что США всегда будут платить за его оборону

Странам Европейского союза следует больше вкладывать в свою обороноспособность и не рассчитывать, что США всегда будут делать это за них. С соответствующим заявлением выступил вице-канцлер ФРГ и министр экономики Роберт Хабек.

Выступая на конференции Europe 2024, Хабек отметил, что Европа «должна сделать своё собственное домашнее задание».

«К тому, что вернулась война, мы не подготовились. Нам нужно это сделать, мы не может полагаться на то, что все счета будут оплачивать американцы», — приводит его слова ТАСС.

Хабек добавил, что сделать это следует вне зависимости от того, победит ли на выборах президента США Дональд Трамп или нет. В противном случае, по словам Хабека, Европа многим рискует.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы.