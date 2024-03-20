Эстония денонсировала договор о правовой помощи с Россией

Парламент Эстонии в среду, 20 марта, расторг российско-эстонский договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу парламента.

В пресс-службе подчеркнули, что денонсация договора не исключает дальнейшего сотрудничества между Москвой и Таллином по уголовным делам: стороны по-прежнему смогут опираться на международные конвенции, участниками которых являются.

В Минюсте Эстонии пояснили, что решение парламента может создать некоторые дополнительные сложности для жителей республики, например, при заключении или расторжении брака с жителем России, а также при наследовании.

В ведомстве уточнили, что полученные из РФ документы нужно будет переводить и заверять апостилем.

Напомним, что договор правовой помощи между Россией и Эстонией был заключен в 1995 году. Срок его действия пролонгировался каждые пять лет.