WSJ узнала, какую сделку США хотят предложить Ассанжу

Министерство юстиции США может предоставить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность признать себя виновным по смягченному обвинению. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что министерство может позволить Ассанжу признать вину в ненадлежащем обращении с секретной информацией по смягченному обвинению. Как ожидают в американском ведомстве, эта инициатива может положить конец затянувшемуся разбирательству — Ассанж уже провел в местах лишения свободы около пяти лет, при этом в США ему грозит до 175 лет лишения свободы. Однако источник не исключает, что переговоры о смягченном обвинении еще могут сойти на нет — в данный момент обсуждение находится «в подвешенном состоянии».

Ранее в Лондоне началось рассмотрение апелляции Ассанжа.