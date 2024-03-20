В Сербии избрали нового спикера парламента

Экс-премьер Сербии Ана Брнабич была избрана новым спикером Скупщины (однопалатного парламента) большинством голосов. Из 158 присутствующих на заседании депутатов свои голоса за нее отдали 153 парламентария. Об этом сообщил председательствующий старейший депутат Стоян Раденович, трансляция проводилась на сайте Скупщины.

«Уважаемые депутаты, по итогам вашего голосования констатирую, что кандидат Ана Брнабич получила большинство голосов всех депутатов и что Народная Скупщина своим председателем избрала Ану Брнабич», — заявил он.

Новый спикер Скупщины выразила благодарность депутатам и объявила новый пункт повестки — голосование за кандидатуры заместителей председателей парламента.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что республика осуждает специальную военную операцию (СВО), но не станет вводить санкции в отношении России. Глава государства заявил о своем намерении придерживаться принципов, утвержденных Советом национальной безопасности Сербии два года назад.