Соединенные Штаты приступают к эвакуации американских граждан с Гаити. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"По состоянию на 20 марта правительство США содействует безопасному выезду американских граждан из Порт-о-Пренса, Гаити. Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, где присутствует персонал американского правительства для оказания консульской помощи. Ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США, будут нести сами американские граждане", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Согласно изложенной им информации, к настоящему времени порядка 1,6 тыс. американцев связались с властями США, сигнализировав о желании воспользоваться этой возможностью эвакуации с Гаити.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое в августе того же года унесло жизни свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах республики. 1 марта было подписано соглашение о направлении миротворческого контингента Кении в составе 1 тыс. полицейских на территорию Гаити для борьбы с преступностью.

Затем стало известно о планах некоторых преступных группировок Гаити сместить правительство во главе с премьером Ариэлем Анри. 3 марта власти Гаити приняли решение ввести режим ЧП и комендантский час на всей территории департамента Запад, затем чрезвычайное положение было продлено на месяц на территории Порт-о-Пренса из-за противостояния вооруженных банд и правоохранительных органов. Сам Анри объявил 11 марта, что правительство уйдет в отставку после того, как будет учрежден президентский совет переходного периода.