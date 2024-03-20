Министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступавший за развитие отношений с Россией, победил на выборах президента страны, набрав 58,6 процента голосов. Об этом сообщает портал Detik.

По данным избирательной комиссии страны, Прабово Субианто набрал более 96 миллионов голосов, бывший губернатор Джакарты Анис Басведан — почти 41 миллион, а бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново — 27.

Ранее новый президент страны называл Россию одной из крупнейших держав мира и заявлял, что Индонезия всегда хотела и желает быть близким другом с Россией и развивать с ней отношения.

При этом в Индонезии после крупнейших в мире однодневных выборов, проведенных 14 февраля, ушел из жизни 71 работник избирательной комиссии из-за переутомления. Председатель избирательной комиссии Хасим Асияри добавил, что еще четыре тысячи работников избиркома сообщили о болезни в период с 14 по 18 февраля.