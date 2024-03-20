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Поддерживающий Россию министр обороны Индонезии победил на выборах президента

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступавший за развитие отношений с Россией, победил на выборах президента страны, набрав 58,6 процента голосов. Об этом сообщает портал Detik.

Поддерживающий Россию министр обороны Индонезии победил на выборах президента
© globallookpress.com

По данным избирательной комиссии страны, Прабово Субианто набрал более 96 миллионов голосов, бывший губернатор Джакарты Анис Басведан — почти 41 миллион, а бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново — 27.

Ранее новый президент страны называл Россию одной из крупнейших держав мира и заявлял, что Индонезия всегда хотела и желает быть близким другом с Россией и развивать с ней отношения.

При этом в Индонезии после крупнейших в мире однодневных выборов, проведенных 14 февраля, ушел из жизни 71 работник избирательной комиссии из-за переутомления. Председатель избирательной комиссии Хасим Асияри добавил, что еще четыре тысячи работников избиркома сообщили о болезни в период с 14 по 18 февраля.

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