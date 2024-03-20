Франция впервые предоставила убежище бежавшему от мобилизации россиянину

Национальный суд по вопросам убежища Франции (CNDA) впервые согласился предоставить убежище гражданину РФ из-за угрозы его призыва в ходе частичной мобилизации, пишет РБК со ссылкой на источник.

По данным агентства, в 2022 году Франция предложила россиянам, покинувшим страну из-за опасений попасть под мобилизацию, получать статус беженцев на общих основаниях. Им было предписано обращаться с заявлением во Французское ведомство по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA).

Журналисты пояснили, что мужчина получил отказ в OFPRA и обратился в CNDA, ссылаясь на риск призыва в армию. Они добавили, что россиянин был не первым, кто пошел таким путем, но в предыдущем случае CNDA отказал в убежище.

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Адвокат истца пояснила, что суд с трудом удалось убедить в возможности призыва человека, никогда не служившего в армии и не проходившего соответствующую подготовку. Основным доказательством послужил, добавила она, оригинал повестки.

По ее словам, судьи также учли заключения экспертов, считающих, что в формально невоенное время не было обеспечено право на альтернативную гражданскую службу.

Напомним, что ряд стран Европы отказался предоставить убежище россиянам, бежавшим от мобилизации. В других странах власти одобрили только часть заявок. Так, в Германии положительное решение было принято только в 90 случаях из 3,5 тыс.