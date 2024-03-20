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Новый президент Индонезии отказался плясать под чужой барабан

Новый президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что не будет плясать под чужой барабан. Трансляция с его речью после объявления победы на выборах велась на канале Kompas.TV.

Новый президент Индонезии отказался плясать под чужой барабан
© globallookpress.com
«Мы не хотим плясать под чужой барабан. Сотни лет нас разделяли империалисты и колонизаторы», — отметил Субианто.

Он рассказал, что собирается руководить страной от имени единого индонезийского народа.

Ранее сообщалось, что министр обороны Индонезии Субианто, выступавший за развитие отношений с Россией, победил на выборах президента страны, набрав 58,6 процента голосов.

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