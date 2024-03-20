В Молдавии сочли попытку поджога посольства РФ спланированной

Глава МВД Молдавии Адриан Ефрос считает, что мужчина, который пытался поджечь здание посольства России, заранее спланировал свои действия, ведомство проведет расследование инцидента. Его слова приводит ТАСС.

Ефрос указал, что МВД Молдавии уже начало расследование произошедшего. Ведомство намерено выяснить, что послужило его причиной, в том числе «была ли это личная позиция этого человека или являлось частью провокации, чтобы показать уязвимости официальных институтов государства», добавил он.

«Вероятно, этот инцидент был не спонтанным, а спланированным. Мы ведем расследование и сообщим подробности позже», — заключил Ефрос.

Ранее сообщалось, что в Молдавии задержали мужчину, который пытался поджечь посольство РФ в Кишиневе во время голосования на выборах президента России. Им оказался 54-летний гражданин страны. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с отягчающими обстоятельствами. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.