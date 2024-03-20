Молдавия озвучила решение по объявленному персоной нон грата российскому дипломату

Объявленному персоной нон грата в Молдавии российскому послу следует покинуть государство в течение 72 часов. Об этом в среду, 20 марта, сообщил генеральный секретарь молдавского МИД Михай Мыцу.

— Один из сотрудников посольства России в Молдавии стал персоной нон грата, он должен покинуть территорию Молдавии в стандартный срок — 72 часа, — заявил он.

Мыцу уточнил, что поводом для объявления российского дипломата нежелательным лицом якобы стала деятельность, которой он занимался на территории Молдавии.

В Молдавии сочли попытку поджога посольства РФ спланированной

Генсек молдавского МИД отметил, что сообщений о соответствующих зеркальных мерах со стороны Москвы в настоящий момент не поступало, однако Кишинев ожидает их, передает РИА Новости.

Накануне МИД Молдавии объявил одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата. В тот же день посла России Олега Васнецова вызвали в молдавское дипведомство. 11 марта дипломата уже вызывали в МИД республики после сообщений об открытии в Приднестровье избирательных участков для голосования на выборах президента РФ. Тогда в дипведомстве анонсировали ноту протеста.