В парламенте Грузии произошел скандал из-за дронов

В грузинском парламенте произошла словесная перепалка на фоне заявления оппозиционного депутата Романа Гоциридзе о том, что через Грузию в Россию якобы поставляются санкционные товары. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в грузинских СМИ появились публикации о том, что частные предприниматели приобрели в Катаре беспилотники различных типов. Сумма сделки составила $22 млн. Конкретный заказчик не был назван.

Депутат в ходе очередного заседания поинтересовался, где будут применяться дроны, в каких целях их будут использовать. Он предположил, что они могут попасть в Россию.

По данным агентства, речь парламентария прервали выкрики депутатов из парламентского большинства. По их мнению, обвинения Гоциридзе несправедливы, доказывают, что он «на самом деле сам служит интересам России».

Напомним, что 20 сентября 2023 года в парламенте Грузии произошел конфликт между депутатами из парламентского большинства и представителями оппозиционных партий. Словесная перепалка постепенно переросла в драку.