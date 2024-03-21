Названа причина отказа Украины от списка «спонсоров войны»

Украина отказалась от так называемого списка международных спонсоров войны из-за давления со стороны Китая и Франции. Такую причину назвали источники Reuters, знакомые с ситуацией.

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«Это Китай, но не только Китай», — заявил собеседник агентства, намекнув также «на давление со стороны Франции, требующей исключить из списка сеть розничной торговли Auchan и сеть магазинов товаров для дома и садоводства Leroy Merlin».

В материале говорится, что Пекин как один из крупнейших потребителей украинского зерна в феврале потребовал от Киева убрать из списка 14 китайских компаний, чтобы «исключить негативное влияние».

Авторы статьи полагают, что отказ Киева от списка может говорить, что Украина испытывает трудности с сохранением международной поддержки.

Ранее сообщалось, что правительство Украины перестанет вести список «международных спонсоров войны» после того, как представители дипломатического корпуса стран-партнеров Украины указали на «отсутствие нормативной базы для существования списка».