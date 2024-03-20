Журналистка из США доказала смену пола женой Макрона

Супруга французского лидера Эммануэля Макрона Брижит в возрасте 30 лет сменила пол с мужского на женский, утверждает американская журналистка Кэндис Оуэнс.

На своем YouTube-канале Оуэнс заявила, что Брижит Макрон до 30 лет якобы была мужчиной по имени Джон Майкл (Жан Мишель), который к тому же имел пятерых детей, передает «Московский Комсомолец».

По словам журналистки, это удалось установить при помощи китайского программного обеспечения. Программа нашла почти абсолютное сходство, сравнив детское фото Джона и нынешний снимок первой леди Франции.

Ранее Макрон впервые ответил на слухи о смене пола женой.