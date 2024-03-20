Польские крестьяне высыпали кучу навоза перед домом спикера парламента

Польские фермеры высыпали кучу навоза перед домом родителей спикера сейма Шимона Холовни в знак протеста. RT на русском

"Крестьяне благодарят за отравление газом и дубинками в Варшаве" и "Предатель польской деревни" - такие надписи были размещены на заборе, окружающем участок в коммуне Сидра. Там же были размещены баннеры с оскорбительным для спикера сейма содержанием. Надписи на баннерах отсылают к протесту фермеров, прошедшего в Варшаве в начале марта, в ходе которого полиция применила водометы и слезоточивый газ. Демонстранты говорили о неоправданной жестокости офицеров. Российская газета

«Это ни к чему не приведет. Это осознают не только политики, но и фермеры, те, кто действительно понимает, что такое протест, и не участвует в таких действиях», — отметил Холовня. Lenta.ru