Спикеру сейма Польши навалили кучу перед домом

Спикер сейма Польши Шимон Холовня пожаловался на кучу навоза, вываленную протестующими фермерами перед домом его родителей. Об этом сообщает портал Onet.

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«Это ни к чему не приведет. Это осознают не только политики, но и фермеры, те, кто действительно понимает, что такое протест, и не участвует в таких действиях», — отметил политик.

По его словам, ворота дома были заблокированы, навоз также был на дороге, инцидентом займутся соответствующие службы.

Ранее Холовня заявил, что его жена поедет на фронт в случае войны. По его словам, она реально служит в армии, а не «воюет словом, как это делают в СМИ или в политике».