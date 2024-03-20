В доме жителя Киргизии обнаружили огромный тоннель, ведущий к границе

Полиция обнаружила 130-метровый тоннель в доме жителя Киргизии. По данным правоохранителей, он вел к границе с Узбекистаном, передает «Спутник Киргизия».

Вырытый тоннель находился в селе Бек-Абад Сузакского района — в 50 метрах от границы. Он пролегал на глубине 15 метров и был высотой 1,7 метра. 38-летний владелец дома задержан по подозрению в организации контрабанды. По мнению полиции, он помог переправлять людей и контрабандные товары.

Ранее в Астраханской области под Чуркинским монастырем обнаружили огромные тоннели. Всего было найдено 14 рукотворных построек. Самая большая из них имеет размеры станции метро — 10 метров в высоту и 78 метров в длину. Уточняется, что подземные полости не заполнены водой.

Эксперты допускают, что в тоннелях могут находиться утерянные святыни. Раскопки начнутся уже весной этого года. К работе планируется привлечь специалистов Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова.

До этого сообщалось, что украинские власти решили построить под Днепром подземный тоннель. Стоимость объекта может составить $1 млрд. Согласно планам властей Украины, тоннель должен начинаться с Большой Кольцевой на Оболони, проходить под рекой Днепр и выходить на севере Троещины в Киеве.