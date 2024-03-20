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На Украине пообещали расплатиться с США мехом и алмазами России в случае победы

Украина отблагодарит Соединенные Штаты российскими ресурсами, если Запад окажет ВСУ необходимую для победы поддержку, заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Газета.Ru

По его словам, которые приводит газета Politico, Киев в случае победы над Россией готов передать Вашингтону ее нефть, газ, алмазы, а также мех. RT на русском

Омелян отметил, что в случае поражения Украины в конфликте не будет вопроса о деньгах — это станет вопросом о том, как Запад сможет выжить. Вечерняя Москва

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