Украина отблагодарит Соединенные Штаты российскими ресурсами, если Запад окажет ВСУ необходимую для победы поддержку, заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Газета.Ru

По его словам, которые приводит газета Politico, Киев в случае победы над Россией готов передать Вашингтону ее нефть, газ, алмазы, а также мех. RT на русском

Омелян отметил, что в случае поражения Украины в конфликте не будет вопроса о деньгах — это станет вопросом о том, как Запад сможет выжить. Вечерняя Москва