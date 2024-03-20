В ПМР заявили о готовности обратиться в Интерпол по поводу взрыва вертолета

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) готовы обратиться в Интерпол с просьбой о содействии в расследовании взрыва вертолета в Приднестровье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности (МГБ) ПМР.

В ведомстве заявили, что местные власти готовы предоставить Интерполу все доказательства теракта со взрывом, произошедшим 17 марта.

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Ранее в ПМР сообщали об атаке на воинскую часть в Тирасполе. По данным МГБ, со стороны Одесской области туда прилетел дрон-камикадзе, в результате удара которого был уничтожен вертолет Ми-8МТ. По факту случившегося власти Приднестровья возбудили уголовное дело.