На Украине усомнились в продолжении ведения списка "спонсоров войны"

Украинские власти поставили под сомнение продолжение ведения списка "спонсоров войны", вызвавшего несколько скандалов. Как сообщили в правительстве страны, помимо прочего принято решение фактически убрать список из публичного доступа.

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"В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) согласились, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка", - сообщила пресс-служба кабмина по итогам расширенного заседания правительства с участием глав ряда ведомств.

Кроме того, во встрече приняли участие послы и другие дипломаты из целого ряда стран, в том числе Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Канады, КНР, США, Франции и Японии. Так, по данным пресс-службы, была заслушана информация МИД "о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров" по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка.

Как сообщили в правительстве, участники заседания также рассмотрели вопросы функционирования веб-сайта списка и согласились с рядом предложений ведомств, в частности о переадресации НАПК пользователей с этого сайта на сайт Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины "Государственный реестр санкций".

"Это необходимо для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых применены санкции на Украине", - указали в пресс-службе.

Кроме того, участники встречи согласились с необходимостью передать информацию, содержащуюся на сайте, в межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики для обработки в том числе "определения оснований для применения санкций к указанным на данном ресурсе субъектам".

При этом на основе релиза затруднительно сделать вывод об окончательной судьбе списка.

Ранее глава НАПК Виктор Павлущик признал необходимым изменить процедуру ведения списка "спонсоров войны".

Скандальный список

Вокруг этого списка НАПК уже возник ряд скандалов. Так, 4 октября 2023 года Венгрия потребовала от властей Украины гарантий того, что впредь они не будут включать венгерские компании в свой список "международных спонсоров войны" по необоснованным и ложным причинам, как это произошло с банком OTP, который агентство сначала внесло в перечень, а потом убрало по требованию Будапешта. В тот же день Пекин выступил против внесения в список НАПК трех китайских энергокомпаний (CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation) и призвал Киев "немедленно исправить ошибку".

15 января текущего года руководство НАПК сообщало, что в список "спонсоров войны" включено уже около 50 компаний. В перечень внесены крупнейшие международные компании, такие как американская Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, корпорации Mars и PepsiCo, американская Philip Morris и японская Japan Tobacco, швейцарская Nestle, основанная в США сеть ресторанов быстрого питания Subway, швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut, а также китайская группа Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, и три крупнейшие нефтегазовые компании Китая CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.