Поставки ракет Taurus Украине могут развязать войну между ФРГ и Россией. Такое условие для начала полноценного конфликта двух стран назвали журналисты немецкого издания Compact.

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Журналисты со ссылкой на отставного генерала Харальда Куята указывают, что поставки ракет Taurus потребуют также массового размещения немецких солдат на Украине. Кроме того, Германия будет вынуждена отправить Киеву и свои истребители. Все это, по мнению издания, «неизбежно сделало бы Германию участником войны», особенно в случае удара Украины по Крымскому мосту.

«Подрыв с помощью ракет Taurus Крымского моста легко может спровоцировать эскалацию боевых действий на Украине. Это будет означать, что российские ответные удары также могут быть сосредоточены на территории Германии», — предостерегают журналисты, по подсчетам которых в результате таких ударов могут пострадать до 2,4 миллиона немцев.

Тем временем заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи объяснил ситуацию с утечкой разговора высокопоставленных немецких генералов о возможном ударе по Крымскому мосту. В документе за подписью Хиппи говорится, что эта ситуация должна «вбить клин» между западными союзниками.