Генпрокуратура ФРГ завела дело из-за перехвата разговора немецких военных
Генпрокуратура Германии завела дело из-за перехвата разговора немецких военных. Об этом сообщает WDR со ссылкой на источники.
По данным телеканала, расследование против неизвестных лиц по подозрению в «тайной агентурной деятельности» ведет генпрокурор.
«Разобраться в этом инциденте поручено Федеральному ведомству уголовной полиции. Следователям предстоит выяснить, как неизвестным удалось перехватить разговор военных и кто именно за это отвечает», — говорится в тексте.
При этом в генпрокуратуре считают, что к этому причастна спецслужба России.
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Напомним, что в начале марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей немецкого бундесвера, который оказался у нее в распоряжении. В нем они обсуждали как «будут бомбить Крымский мост» и отправку на Украину Taurus. В тексте также упоминались военные США и Великобритании. Позже в ФРГ признали подлинность записи.