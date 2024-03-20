Генпрокуратура ФРГ завела дело из-за перехвата разговора немецких военных

Генпрокуратура Германии завела дело из-за перехвата разговора немецких военных. Об этом сообщает WDR со ссылкой на источники.

По данным телеканала, расследование против неизвестных лиц по подозрению в «тайной агентурной деятельности» ведет генпрокурор.

«Разобраться в этом инциденте поручено Федеральному ведомству уголовной полиции. Следователям предстоит выяснить, как неизвестным удалось перехватить разговор военных и кто именно за это отвечает», — говорится в тексте.

При этом в генпрокуратуре считают, что к этому причастна спецслужба России.

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Напомним, что в начале марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных представителей немецкого бундесвера, который оказался у нее в распоряжении. В нем они обсуждали как «будут бомбить Крымский мост» и отправку на Украину Taurus. В тексте также упоминались военные США и Великобритании. Позже в ФРГ признали подлинность записи.