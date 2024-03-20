В Киеве сочли оскорбительной идею США о помощи в виде кредитов

В Киеве считают идею Вашингтона о помощи в виде кредитов оскорбительной. Об этом заявил близкий к офису Зеленского источник, передает «РИА Новости».

Ранее в США прозвучало предложение оказывать Украине помощь только в виде займов, поскольку у самих Соединенных Штатов накопился огромный долг. При этом стало известно, что эту идею обсуждают в Вашингтоне уже не первую неделю, однако Киеву о ней ничего не сообщали.

На Украине, узнав о данном предложении, расценили его как «несколько оскорбительное», особенно в связи с гарантиями безопасности по Будапештскому меморандуму, сообщил источник, близкий к офису Зеленского. Данный документ предполагал отказ Киева от запасов ядерного оружия в обмен на обещание со стороны США и Великобритании обеспечивать его безопасность.

Напомним, что Белый дом уже несколько месяцев активно пытается убедить сенат и конгресс одобрить новый пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Однако группа законодателей продолжает выступать против этого из-за «неясной стратегии» администрации США в этом вопросе. На этом фоне республиканцы начали предлагать свои варианты плана помощи Киеву, среди которых займы или «ленд-лиз», но не безвозмездная помощь, как было до сих пор.