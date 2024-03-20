Трамп потребовал абсолютного иммунитета перед выборами в США

Экс-президент США Дональд Трамп написал в Верховный суд письмо, в котором потребовал признать, что он обладает абсолютным иммунитетом от обвинений о попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает UPI.

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«Суд не должен создавать правило, применимое только к Трампу, это было бы противоположностью верховенству права», — написал он.

Адвокаты экс-президента отмечают, что неприкосновенность должна быть абсолютной и распространятся на действия в пределах полномочий главы государства. По их мнению, признание, что у Трампа нет иммунитета к уголовному преследованию, противоречило бы конституции страны.

До этого стало известно, что действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп победили на очередных внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы провели 19 марта в нескольких штатах. Праймериз и кокусы продолжатся до начала июня. В июле и августе республиканцы и демократы проведут национальные конвенции, на которых выдвинут своих кандидатов на пост президента США.