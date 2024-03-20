Глава Гагаузии потребовала от Санду публичных извинений

Глава Гагаузии Евгения Гуцул подала в отношении президента Молдавии Майи Санду предварительное заявление о защите чести и достоинства, потребовав от нее публичных извинений. Об этом Гуцул написала в своем Telegram-канале.

Гуцул заявила, что решила подать заявление из-за «постоянных оскорблений и беспочвенных обвинений» в адрес руководства Гагаузии со стороны Санду.

«Цель этих атак - не просто унизить меня лично, а поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно решать свою судьбу и избирать руководство автономии без оглядки на Кишинев», - подчеркнула Гуцул.

Она добавила, что долго не реагировала на это, рассчитывая, что власти Молдавии начнут «цивилизованный диалог» с Гагаузией, но недавняя пресс-конференция Санду «развеяла последние надежды».

«Мы требуем публичных извинений и опровержения. Равенство всех граждан перед законом – это базовый принцип правового государства. В демократическом обществе никому не дозволено (даже президенту!) оскорблять и очернять и репутацию другого гражданина», - написала Гуцул.

Она пообещала отстаивать свои права в судах Молдавии и при необходимости - в Европейском суде по правам человека.

18 марта Санду отказалась подписывать документ о включении главы Гагаузии в правительство страны, заявив, что Гуцул «нечего делать» в парламенте.

Санду обвинила Гуцул в том, что та работает не в интересах жителей автономии и «работает в преступной группировке». Санду сослалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной. Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политическими.