Послы ЕС согласовали санкции против РФ в связи со смертью Навального

Послы ЕС согласовали новые санкции против России, связанные со смертью Алексея Навального, в отношении более чем 30 физических и 2 юридических лиц, сообщил дипломатический источник ТАСС.

"Послы согласовали санкции против более чем 30 физических и 2 юридических лиц, ответственных за смерть Навального, - сказал он. - Ожидается их вступление в силу до конца недели".

Это решение должны формально утвердить главы МИД ЕС, после чего оно будет опубликовано в "Официальном журнале ЕС" и вступит в силу.

Ранее европейские СМИ сообщали, что в черный список будут включены сотрудники пенитенциарной и судебной систем России. Всем фигурантам списка запрещается въезд в ЕС, их банковские счета в Европе (если таковые удастся обнаружить) должны быть заблокированы. Что касается юридических лиц, то европейскому бизнесу запрещается любое сотрудничество с ними, включая предоставление кредитов и инвестиций.