Распространенные СМИ сообщения о приглашении Папы Римского Франциска в Россию не соответствует действительности. Об этом заявили РИА Новости в службе печати Святого престола.

Ранее издание Intelligence Online сообщило о том, что российский посол в Ватикане Иван Солтановский якобы пригласил Папу приехать в Москву и получил его согласие.

«Это не соответствует действительности», - заявил представитель Ватикана.

В 2022-2024 годах понтифик неоднократно обращался к российским и украинским официальным лицам с призывом завершить конфликт. В частности, Папа Римский заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Данные слова посчитали призывом к капитуляции Киева.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что идея Папы Римского Франциска о «белом флаге» для Киева исключается. По мнению генсека, решение конфликта путем переговоров возможно, но до их начала нужно оказать военную помощь Украине.