Сын президента США Джо Байдена Хантер объяснил свою огромную зарплату в украинской компании Burisma тем, что он боролся с Кремлем. Об этом сообщает The Washington Times.

Байден-младший рассказал на закрытом заседании конгресса США, что состоял в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, чтобы помогать в «борьбе Запада с Москвой». Действовал Хантер по совету экс-президента Польши Александра Квасьневского.

По информации издания, сын американского лидера получал на своем посту 1 млн долларов ежегодно. Заявления Хантера выглядят сомнительно, учитывая, что его отец, на тот момент вице-президент, побывал на Украине для того, чтобы «призвать самую коррумпированную страну Европы встать на путь исправления».

WT напомнило, что в конечном счете эмиссар владельца Burisma Вадим Пожарский смог при помощи своего влияния остановить государственное расследование Киева в отношении его начальника, олигарха Николая Злочевского.

«Семья Байденов быстро показала Киеву, как практиковать старое доброе американское кумовство и торговать влиянием», — подчеркивается в публикации.

Напомним, что комитет по надзору палаты представителей США ищет доказательства вовлеченности американского лидера в бизнес-операции его родственников. Законодатели считают, что подобное поведение поднимает вопросы о коррупции — расследование необходимо в рамках процедуры об импичменте Байдена.