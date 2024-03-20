Посольство заявило об усталости французов от лжи о России

Пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов заявил, что французы за последние два года устали от антироссийской пропаганды в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Первого канала».

По словам Макогонова, французы так устали от «зомбирования», что «начали кое-что подозревать и кое-что понимать».

«Свет в конце тоннеля наблюдается», - подчеркнул представитель посольства.

Макогонов заявил, что об этом говорят комментарии французов под интервью российских дипломатов французским журналистам.

На основе этих комментариев «можно составить целый словарь французской нецензурной брани», подчеркнул представитель посольства. Он заявил, что французы в комментариях критикуют руководство Франции и местные СМИ.

«Французы устали от этой бесконечной лжи. Они понимают, что Россия им не враг, они открыто выражают поддержку России, ее руководству и понимают прекрасно, что мы делаем на Украине», - заключил Макогонов.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска на Украину. По его словам, сейчас в ЕС нет консенсуса по этому вопросу, но «ничего исключать нельзя».

Позже он заявил, что у Парижа «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.