ЦК компартии Вьетнама одобрил отставку президента

В Центральном комитете (ЦК) компартии Вьетнама одобрили отставку президента Во Ван Тхыонга по его просьбе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вьетнамские СМИ.

© EPA/TACC

ЦК Компартии Вьетнама принимает основные государственные решения в стране. Уточняется, что решение принято «по личным мотивам» Тхыонга.

Национальное собрание 2 марта 2023 года назначило члена политбюро ЦК компартии Во Ван Тхыонга на должность президента Вьетнама. Он руководил страной на протяжении наименьшего времени в новейшей истории государства.

17 января минувшего года в отставку подал бывший президент Вьетнама Нгуен Суан Фук. Отставку президента утвердил Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама.

15 декабря авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала возобновление сообщения между Москвой и Хошимином (Вьетнам). В компании отметили, что Хошимин — туристический, транспортный и экономический центр Вьетнама, он привлекает миллионы туристов со всего мира.