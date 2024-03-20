Эксперт спрогнозировал охлаждение между Россией и Турцией из-за санкций

Можно ожидать «некоторого охлаждения» в турецко-российских отношениях после новых договоренностей Анкары и Вашингтона по санкциям. Такое мнение высказал РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.

Ранее в Турции разразился скандал после публикации в СМИ информации о том, что сотрудники министерства торговли США, работающие в генконсульстве в Стамбуле, угрожали турецким компаниям, вынуждая прекратить торговлю с Россией. После чего турецкие предприниматели заявили о намерении судиться с банками, которые блокировали денежные переводы и сообщали информацию об их деятельности в США.

При этом газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что США и Турция договорились о том, что перед введением санкций против турецких компаний Вашингтон будет уведомлять Анкару и запрашивать информацию.

По мнению турецкого аналитика Энгина Озера, сейчас для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана главным приоритетом являются намеченные на 31 марта выборы в местные органы самоуправления и международная повестка отходит на второй план.

«Глубокий экономический кризис, в котором находится Турция, подталкивает правительство к поиску новых мер, наиболее заметными из которых являются улучшение отношений с США и использование кредитов и инвестиций для выхода из кризиса», - пояснил аналитик.

Таким образом, по его прогнозам, на фоне договоренностей с США Анкара будет убеждать турецкие компании прекратить торговлю с Россией.

«Однако говорить о том, что торговля между двумя странами прекратится после этого метода, нельзя, турецкие компании примут необходимые меры. Трудно сказать, что отношения между двумя странами перейдут в напряженность, но определенную степень охлаждения можно прогнозировать», - считает он.

В Турции ранее был поднят вопрос о бартерной торговле с российской стороной. С текущего года наблюдаются проблемы с денежными переводами из России в связи с ужесточением властями США антироссийских санкций.