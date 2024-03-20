Урсула фон дер Ляйен предложит упросить процедуру вступления в ЕС

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен собирается предложить изменения в порядок приема новых членов ЕС, чтобы упростить процедуру интеграции. Как сообщает европейское издание газеты Politico, послабления могут быть сделаны в том числе Украине и Молдавии.

По информации журналистов, Брюссель собирается вместо полноценной интеграции предусмотреть постепенный допуск новых стран в структуры ЕС, что упростит прием в организацию Украины, Молдавии и стран западнобалканского региона. В ЕК считают, что эти страны должны получить преимущества членов сообщества на время проведения необходимых для вступления реформ, в том числе доступ к единому европейскому рынку.

Напомним, что 12 марта ЕК объявила о разработке рамочного руководства по будущим переговорам с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. В ближайшее время документ представят Совету ЕС. Он устанавливает основные принципы контактов на тему вступления со странами-кандидатами. После одобрения методики Брюссель фактически начнет переговоры с Киевом и Кишиневом.