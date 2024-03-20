Обзор иноСМИ: блокировка США заявления G7 о выборах в РФ и победа Москвы в зерновой войне

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Politico: Россия побеждает в глобальной зерновой войне

В 2024 году фермеры по всей Европе вышли на улицы, убежденные, что в их бедах виноваты поставки дешевой украинской продукции. Массовые протесты вынудили правительства Евросоюза - от Варшавы до Парижа - пойти на огромные уступки фермерам и привели к тому, что политические связи Киева с его западными союзниками стали самыми слабыми за последние два года, пишет Politico.

Издание назвало эту ситуацию победой России в глобальной зерновой войне. Эксперт по продовольственной безопасности Кейтлин Уэлш заявила, что Москва использует свой экспорт продовольствия, особенно пшеницы, как форму мягкой силы. Доминирование страны на мировых сельскохозяйственных рынках растет. Благодаря исключительно благоприятной погоде Россия за последние два года вырастила беспрецедентное количество пшеницы и дешево продала ее на мировом рынке. Это обратило вспять бум цен на зерно и снизило их до уровня, который является нерентабельным для фермеров в Польше и в других странах. Некоторые страны ЕС продолжают использовать дешевую российскую продукцию: Испания, Италия и Франция являются постоянными покупателями российского зерна.

«Украинский кризис расколол чехов и словаков»

Продолжающийся украинский кризис испортил отношения правительств Чехии и Словакии, пишет The Washington Post. В последний месяц на первый план вышли заметные разногласия между стойко прокиевским правительством в Праге и дружественным России премьер-министром Словакии Робертом Фицо, отмечает газета.

С одной стороны, чехи инициировали план поставок крайне необходимых Украине артиллерийских снарядов, закупая боеприпасы по всему миру. С другой, Фицо, вернувшийся к власти в конце 2023 года, приостановил военную помощь Киеву. Пропасть между двумя правительствами увеличилась в марте 2024-го после того, как Прага приостановила традицию неформальных совместных заседаний кабинета министров с Братиславой. Такое решение было принято после встречи главы МИД Словакии и его российского коллеги Сергея Лаврова. Как отмечает WP, после окончания холодной войны и разделения Чехословакии две страны поддерживали теплые братские связи - даже когда правительства в Праге и Братиславе придерживались разных политических взглядов. Однако разногласия по поводу поддержки Украины привели к беспрецедентному разрыву стран.

В Литве отменили концерт Pupo из-за его выступления в Кремле

В Литве отменили выступление итальянского певца Pupo (Энцо Гинацци) из-за его концерта в Кремлевском дворце, сообщает TV3. Выступление было отменено по решению организаторов.

Pupo должен был выступить в литовском городе Шяуляй вместе с австрийской поп-группой Joy и итальянским певцом Gazebo (Пол Маццолини). В итоге вместо Pupo в концерте примет участие другой артист. В руководстве Шяуляй-Арены (там пройдет концерт) заявили, что «искренне рады» и приветствуют решение организаторов «закрыть двери в Литву для пророссийских артистов».

США спешат расширить новый оборонный альянс

США спешат расширить свой новый оборонный альянс AUKUS (в него пока входят только сами Штаты, Британия и Австралия) до возможного прихода к власти Дональда Трампа, пишет Politico. Как рассказал изданию высокопоставленный дипломат, участвовавший в переговорах, Япония и Канада готовы присоединиться к соглашению AUKUS о широком сотрудничестве в области военных технологий.

Это происходит на фоне опасений в Вашингтоне, Лондоне и Канберре, что Трамп может отказаться от альянса в случае победы на ноябрьских выборах. По данным Politico, расширение AUKUS ожидается к концу 2024-го - началу 2025 года. Соглашение о безопасности AUKUS было подписано в сентябре 2021 года. Его первая часть - первый компонент - предполагает, что США и Великобритания помогут Австралии построить атомные подлодки. Второй компонент позволяет странам договариваться о разработке передовых военных технологий в области ИИ, гиперзвуковых ракет и квантовых технологий. По данным Politico, именно ко второму компоненту соглашения присоединятся Канада и Япония.

США не дали G7 осудить выборы в России

США заблокировали текст заявления G7, критикующий прошедшие в России выборы президента, пишет La Repubblica. Проект заявления был подготовлен Италией, которая сейчас председательствует в «Большой семерке».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не считают российские выборы свободными, «но реальность такова, что Путин - президент». По данным La Repubblica, госсекретарь США Энтони Блинкен в итоге заблокировал текст заявления. Как отмечает газета, решение США пойти по пути «реалполитик» (отказ от идеологических и моральных соображений в пользу практических) стало неожиданным для других членов G7.