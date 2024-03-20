В Индии усомнились в эффективности мирного саммита по Украине без России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намерен посетить Индию и попытаться убедить правительство страны поддержать украинскую «мирную инициативу». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg.
По словам источников издания, говоривших на условиях анонимности, поездка Кулебы запланирована на конец марта. В ходе нее он намерен встретиться со своим индийским коллегой. Это будет первый визит высокопоставленного представителя Украины в Индию с момента начала российской спецоперации.
«Нью-Дели по-прежнему скептически относится к эффективности мирного саммита без участия России», - утверждают собеседники агентства.
Напомним, что в конце февраля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что к лету Берн организует конференцию по урегулированию на Украине. Министр отмечал, что конференция будет проведена по просьбе Украины. Одной из своих целей Кассис называл привлечение Москвы к переговорам. Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена участвовать в конференции, так как она будет посвящена продвижению «ультимативной «формулы Зеленского».
В свою очередь глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил, что Россия может быть приглашена на второй саммит. По его словам, целью первого саммита должна стать «фиксация» личной встречи лидеров, а дальше будет представлен «совместный план».