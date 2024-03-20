В Индии усомнились в эффективности мирного саммита по Украине без России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намерен посетить Индию и попытаться убедить правительство страны поддержать украинскую «мирную инициативу». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg.

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По словам источников издания, говоривших на условиях анонимности, поездка Кулебы запланирована на конец марта. В ходе нее он намерен встретиться со своим индийским коллегой. Это будет первый визит высокопоставленного представителя Украины в Индию с момента начала российской спецоперации.

«Нью-Дели по-прежнему скептически относится к эффективности мирного саммита без участия России», - утверждают собеседники агентства.

Напомним, что в конце февраля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что к лету Берн организует конференцию по урегулированию на Украине. Министр отмечал, что конференция будет проведена по просьбе Украины. Одной из своих целей Кассис называл привлечение Москвы к переговорам. Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена участвовать в конференции, так как она будет посвящена продвижению «ультимативной «формулы Зеленского».

В свою очередь глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил, что Россия может быть приглашена на второй саммит. По его словам, целью первого саммита должна стать «фиксация» личной встречи лидеров, а дальше будет представлен «совместный план».