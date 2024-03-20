Пункт пропуска «Мамоново-2» - «Гжехотки» приостановил свою работу из-за акций протестов польских фермеров. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, пишет РИА Новости.

По словам Лыскова, польская сторона не будет принимать машины. Пункт пропуска закрыт с 10.00 мск 20 марта.

«Просим учесть при планировании поездок. Данная ситуация обусловлена протестами польских фермеров», - пояснил он.

В Европе уже несколько месяцев проходят масштабные акции фермеров. Аграрии Польши, Болгарии, Франции, Германии и ряда других стран требуют от властей отказаться от экологических планов Евросоюза, а также выполнить ряд экономических требований.

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Активные протесты фермеров в Польше ранее перерастали в перекрывание пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 11 марта фермеры перестали пропускать пассажирские автобусы на контрольно-пропускном пункте (КПП) Ягодин – Дорохуск. Также протестующие несколько раз высыпали украинское зерно из вагонов. Первый подобный инцидент произошел 11 февраля, а еще один – 20 февраля. Прокуратура Польши проводит расследование происшествий, а Украина потребовала выплаты компенсации.