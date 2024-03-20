На границе Польши и Украины возобновили движение автобусов

Движение пассажирского автотранспорта восстановлено через пункт пропуска "Шегини - Медыка" на украино-польской границе. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"В пункте пропуска "Шегини - Медыка" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях", - говорится в сообщении в ее Telegram-канале.

Днем украинские пограничники проинформировали со ссылкой на польских коллег об ограничении движения пассажирских автомобилей через этот пункт пропуска. Возмущение по данному поводу выразил украинский министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

11 марта украинское издание "Страна" со ссылкой на водителей, стоящих в очереди на границе Польши и Украины, сообщило, что протестующие польские фермеры не пропускают автобусы на контрольно-пропускном пункте "Ягодин - Дорогуск".

9 февраля польские фермеры начали масштабные демонстрации и блокаду КПП на границе с Украиной. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой украинской сельхозпродукции, наращивать поддержку национального животноводства и выражают несогласие со стратегией Евросоюза, предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.