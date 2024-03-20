Заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Россия должна быть разрушена, спровоцируют ядерную эскалацию, пишет издание Responsible Statecraft.

Как отметил автор статьи, европейским лидерам следует учитывать то, как их риторику воспринимают Соединённые Штаты.

«Это прежде всего относится к прибалтийским государствам, чья безопасность почти целиком и полностью зависит от готовности и желания Америки прийти им на помощь», — говорится в публикации.

Как пишет издание, подобные заявления Ринкевичса спровоцируют ядерную напряжённость в мире, а это не входит в планы Вашингтона.

Ранее Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия должна быть разрушена.

Россия и Латвия расторгли налоговое соглашение

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что такие государства, как Литва, Латвия, Эстония, «подгавкивают» западным политикам, стремясь быть с ними на равных.