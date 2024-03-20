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Трамп вызвал спор среди республиканцев высказыванием о евреях

Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о еврейских избирателях вызвали спор среди представителей Республиканской партии. Об этом передает NBC News.

Трамп вызвал спор среди республиканцев высказыванием о евреях
© Lenta.ru

Как сообщается, ряд членов Сената США раскритиковали высказывание Трампа о ненависти к Израилю среди еврейских избирателей, поддерживающих Демократическую партию. В частности, сенатор и экс-кандидат в президенты США Митт Ромни обвинил бизнесмена в оскорблении по причине религиозных убеждений или политических взглядов.

При этом часть конгрессменов встала на сторону экс-президента США, также обвинив администрацию действующего президента Джо Байдена.

«Я не знаю, почему какой-либо еврей поддерживает демократов. Администрация Байдена не привлекает ХАМАС к ответственности», — заявил сенатор от Флориды Рик Скотт.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит перед республиканцами в Конгрессе США из-за критики со стороны демократов за действия в Газе. Причиной стало выступление лидера демократов в Сенате Чака Шумера, призвавшего Нетаньяху подать в отставку и назначить новые выборы.

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