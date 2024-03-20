Названа самая счастливая страна мира

Финляндия седьмой год подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, в тройку лидеров вошли также Дания и Исландия. Об этом со ссылкой на ежегодный Всемирный доклад счастья, подготовленный группой экспертов по заказу ООН, пишет ТАСС.

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Помимо этих трех скандинавских стран, в первую пятерку была включена Швеция, занявшая строчку ниже Исландии.

При этом Россия оказалась на 72-м месте, Казахстан на 49-м, Армения на 82-м. А вот Украина заняла 105 позицию.

Традиционно замкнул таблицу Афганистан, заняв 143 место.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года. При составлении рейтинга учитывается ряд показателей, в том числе и ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки в стране, гарантии занятости, а также продолжительность жизни и другие.

Ранее проведенный в 40 странах мира опрос в рамках международного проекта «Конец года» (End of the Year) показал, что оптимистичный взгляд в будущее окончательно переместился из Европы в страны Юга и Востока. В частности, позитивно настроены Индия, Иран, Афганистан, Малайзия, Индонезия и Филиппины. А Саудовская Аравия вообще стала лидером по этому показателю.

Пессимистичные же настроения особенно сильны в Боснии и Герцеговине, Италии, Сербии, Болгарии, Португалии, Польше и Австрии.